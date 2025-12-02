Музыкант связал противоречивые заявления артистов об СВО со «звездной болезнью»

Рок-музыкант Вадим Самойлов объяснил разночтения в публичных высказываниях некоторых артистов о специальной военной операции проявлением так называемой звездной болезни. Об этом он заявил в комментарии NEWS.ru на пресс-конференции в ТАСС, посвященной гала-концерту телевизионного фестиваля «Баллады специальной военной операции — время выбрало нас».

По словам основателя группы «Агата Кристи», популярность нередко приводит к искаженному восприятию реальности и формирует у артистов уверенность в безусловной правоте собственных взглядов.

Он отметил, что именно это состояние может лежать в основе резких или противоречивых заявлений о происходящем.

При этом Самойлов подчеркнул, что не испытывает ненависти к коллегам, чьи позиции не разделяет. Он заявил, что внутренне «перерос» такой тип реакции, хотя по-прежнему считает их выводы ошибочными. Музыкант добавил, что наличие причин, толкнувших артистов к подобным взглядам, не является основанием для поддержки этих позиций, но и не должно становиться поводом для личной вражды, передает «Радиоточка НСН».

