Бобунец: Пугачева попала в плохую компанию

По его словам, российская культура на данный момент выстраивается заново. Важно, чтобы появилась и новая школа творческих деятелей.

Бобунец также добавил, что большинство артистов, которые покинули Россию с началом спецоперации, ранее приезжали в страну только ради выступлений за деньги. Среди исключений он выделил Аллу Пугачеву, которая по его мнению просто попала в плохую компанию, но еще может заслужить народное прощение.

Ранее Певица Алла Пугачева в беседе с музыкальным критиком Артемием Троицким (признан иноагентом в РФ) заявила, что ее не беспокоит возможное внесение в список иностранных агентов. По мнению исполнительницы, разговоры о присвоении ей этого статуса являются «страшилками», напоминает «Радиоточка НСН».

