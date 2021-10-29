Музыкант Эд Ширан назвал свой четвертый альбом своим любимым

Британский музыкант Эд Ширан объявил о выходе своего нового сольного альбома Equals и назвал его самым любимым.

«Из всех моих альбомов этот мой самый любимый. Очень им горжусь», - поделился он в Twitter.

Он также поблагодарил своих фанатов за поддержку. Ранее 25 октября стало известно, что музыкант заразился коронавирусом.

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ФОТО: vk.com
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