Музыкант Эд Ширан назвал свой четвертый альбом своим любимым
Британский музыкант Эд Ширан объявил о выходе своего нового сольного альбома Equals и назвал его самым любимым.
«Из всех моих альбомов этот мой самый любимый. Очень им горжусь», - поделился он в Twitter.
= (equals) is out now. This is my favourite album I’ve made, I’m so proud of it. Thank you to all the wonderful people who worked on it with me. To the fans, I hope you love it as much I do, it’s been a long journey to this point. Have a fantastic weekend xx pic.twitter.com/s8mQ1pLKYj— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) October 29, 2021
Он также поблагодарил своих фанатов за поддержку. Ранее 25 октября стало известно, что музыкант заразился коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru