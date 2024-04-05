Музыкальный центр Юрия Башмета открыли в Барнауле
Культурно-образовательный музыкальный центр Народного артиста СССР Юрия Башмета распахнул свои двери в Барнауле. Соглашение о создании учебного заведения подписали Фонд Юрия Башмета, музыкальный колледж и региональная филармония.
Как сообщает ОТР, пройти прослушивание имеют возможность все желающие. Рекомендации к поступлению будут также давать победителям и лауреатам музыкальных смотров.
Программа школы Юрия Башмета включает разнообразные мастер-классы. Первую встречу проведёт 5 апреля пианист Дмитрий Маслеев. Он лауреат I премии и обладатель специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта с камерным оркестром XV конкурса Чайковского в Москве.
На 16 и 17 апреля намечена встреча с профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского Александром Тростянским.
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