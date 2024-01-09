Башмет заявил, что его зарубежные гастроли «тихо переносят»
Германия, Италия, Франция и Япония «тихо переносят» запланированные мероприятия с участием дирижера Юрия Башмета. Об этом народный артист СССР рассказал в интервью ТАСС.
«Япония, Германия, Италия, Франция молчат, но ждут США. Они сейчас тихо, подпольно переносят то, что было запланировано. Но ничего не отменяется», — сообщил музыкант.
Как отметил Башмет, «история повторяется»: дирижер напомнил, что во времена СССР были сложности в отношениях с США. В этот период подписывали отдельные контракты с легендарными отечественными музыкантами, в том числе Давидом Ойстрахом, Леонидом Коганом, Владимиром Спиваковым.
Между тем Юрий Башмет вошел в список доверенных лиц президента России Владимира Путина на следующих выборах главы государства, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ремонт и шоппинг: За что себя ругали россияне в 2023 году
- Монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершены более чем наполовину
- Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса
- Башмет заявил, что его зарубежные гастроли «тихо переносят»
- СМИ: 20 регионов России столкнулись с дефицитом школьных учителей
- Более 6 тысяч жителей Находки в Приморье остались без отопления из-за аварии
- Число погибших при серии землетрясений в Японии достигло 202
- В многоэтажке в Казани взорвался газ
- СМИ: Химики в США выявили высокое содержание нанопластика в бутилированной воде
- Задержаны замглавы Подольска, начальник котельной и гендиректора завода в Климовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru