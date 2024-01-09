Башмет заявил, что его зарубежные гастроли «тихо переносят»

«Япония, Германия, Италия, Франция молчат, но ждут США. Они сейчас тихо, подпольно переносят то, что было запланировано. Но ничего не отменяется», — сообщил музыкант.

Как отметил Башмет, «история повторяется»: дирижер напомнил, что во времена СССР были сложности в отношениях с США. В этот период подписывали отдельные контракты с легендарными отечественными музыкантами, в том числе Давидом Ойстрахом, Леонидом Коганом, Владимиром Спиваковым.

Между тем Юрий Башмет вошел в список доверенных лиц президента России Владимира Путина на следующих выборах главы государства, пишет RT.

