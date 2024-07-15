Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 68 лет

Музыкальный руководитель Театра «Ленком» под руководством Марка Захарова и народный артист Сергей Рудницкий ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщается в Telegram-канале театра.

В течение 50 лет Сергей Рудницкий тесно сотрудничал с Театром «Ленком». Он является соавтором Марка Захарова и автором музыки к таким спектаклям, как «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и другим.

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Рудницкий также занимался написанием музыки для церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ. В 2012 году он был удостоен звания народного артиста России.

Рудницкий неоднократно получал высокую оценку от коллег и зрителей за его значительный вклад в музыкально-театральное искусство России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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