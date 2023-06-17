Мужа актрисы Кристины Бабушкиной суд отправил под домашний арест

Мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева суд отправил под домашний арест.

СМИ: Актрису Кристину Бабушкину с мужем задержали в Москве

Против супруга актрисы возбуждены два уголовных дела.

Актрису с супругом задержали 16 июня на Коровьем Валу в Москве, в салоне был найден сверток с белым порошком.

СМИ сообщали, что при задержании Гацунаев пытался съесть содержимое обнаруженного в машине пакетика и сильно укусил сотрудника ДПС за палец, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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