Мужа актрисы Кристины Бабушкиной суд отправил под домашний арест

Против супруга актрисы возбуждены два уголовных дела.

Актрису с супругом задержали 16 июня на Коровьем Валу в Москве, в салоне был найден сверток с белым порошком.

СМИ сообщали, что при задержании Гацунаев пытался съесть содержимое обнаруженного в машине пакетика и сильно укусил сотрудника ДПС за палец, передает «Радиоточка НСН».

