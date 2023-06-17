Мужа актрисы Кристины Бабушкиной суд отправил под домашний арест
17 июня 202317:17
Мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева суд отправил под домашний арест.
Против супруга актрисы возбуждены два уголовных дела.
Актрису с супругом задержали 16 июня на Коровьем Валу в Москве, в салоне был найден сверток с белым порошком.
СМИ сообщали, что при задержании Гацунаев пытался съесть содержимое обнаруженного в машине пакетика и сильно укусил сотрудника ДПС за палец, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru