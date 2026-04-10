Отец Маска заявил, что завод Tesla можно построить в Нижегородской области

Нижегородская область располагает возможностями для строительства заводов крупных компаний. Как сообщает ТАСС, об этом заявил отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск.

По его словам, завод по производству электромобилей в Нижегородской области могла бы построить и компания Tesla.

«Нет никаких препятствий, на мой взгляд», - отметил бизнесмена.

Ранее Эррол Маск заявил, что был бы не против получить паспорт России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Tesla
