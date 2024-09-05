Музей Победы в День города реконструирует будни Москвы 1940-х годов

В Москве Музей Победы на Поклонной горе в выходные, 7 и 8 сентября, реконструирует будни столицы 1940-х годов. Посетители смогут узнать, какой была Москва в годы Великой Отечественной и попробовать себя в роли саперов, кузнецов, связистов и парашютистов. Желающие смогут пострелять из винтовки Мосина и штурмового пистолета-пулемета Шпагина. Всего же около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок. В локациях от реконструкторов, ДОСААФ и силовых ведомств пройдут мастер-классы, турниры и игры, выставки.

Кроме того, в эти дни пройдут бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе и концерты, в которых примут участие различные творческие коллективы.

В субботу, 7 сентября, выступят группы «Каракая», «KINDERSTAR» и «Ядерный Удар». В воскресенье, 8 сентября, посетители смогут послушать песни в исполнении артистов музыкального театра «На Поклонке», камерных хоров РТУ МИРЭА и МПГУ, камерного хора «Вдохновение» из Коломны, солиста Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Руслана Авдеева и рок-певицы Мары.

Все мероприятия в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» бесплатны для посетителей.



