Музей истории ВДНХ открылся в день 80-летия главной выставки страны

В день 80-летия ВДНХ мэр Москвы Сергей Собянин открыл музей истории главной выставки страны. Градоначальник также вручил благодарности ветеранам, проработавшим на выставке. Некоторые из них трудятся на одном месте больше 50 лет. Почетная грамота досталась и всему коллективу ВДНХ.

Музей разделен на пять тематических зон, посвященных функциям выставки в разное время: «Дружба народов», «Смотр побед», «Всенародный университет», «Город чудес» и «Один день на выставке». Кроме того, мультимедийная экспозиция разместилась на площади 600 квадратных метров. Она содержит обширную базу информации с оцифрованными архивными фото, чертежами, документами и кинохроникой.

Новый Музей ВДНХ был открыт в правом крыле арки Главного входа. Он стал отправной точкой для знакомства с 80-летней историей уникального выставочного и рекреационного комплекса. С 1 августа по 8 сентября попасть в музей можно бесплатно.



