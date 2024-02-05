Музей «Исаакиевский собор» представил под Псковом выставку гравюр XIX века
Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника совместно со своими коллегами из петербургского музея «Исаакиевский собор» создали и открыли выставку гравюр XIX века «Город и горожане». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.
Она отметила, что гравюры посвящены повседневной жизни Северной столицы того времени. Так, экспозиция, работы в которой представлены в регионе впервые, открылась в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова под Псковом.
Среди экспонатов на выставке представлены работы, на которых изображены здания и виды Петербурга, являющиеся сегодня ключевыми достопримечательностями. В их числе такие гравюры, как «Измайловский собор» Карла Беггрова, «Прогулочная аллея у Невы и императорского дворца» Жака Тьерри, а также «Александринский театр. Вид от особняка Демидовых со стороны Невского проспекта» Дюрана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru