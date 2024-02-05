Музей «Исаакиевский собор» представил под Псковом выставку гравюр XIX века

Она отметила, что гравюры посвящены повседневной жизни Северной столицы того времени. Так, экспозиция, работы в которой представлены в регионе впервые, открылась в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова под Псковом.

Среди экспонатов на выставке представлены работы, на которых изображены здания и виды Петербурга, являющиеся сегодня ключевыми достопримечательностями. В их числе такие гравюры, как «Измайловский собор» Карла Беггрова, «Прогулочная аллея у Невы и императорского дворца» Жака Тьерри, а также «Александринский театр. Вид от особняка Демидовых со стороны Невского проспекта» Дюрана.

Ранее, 5 февраля, Союз художников России объявил, что 6 февраля в Москве начнет работу крупнейший за последнее пятилетие проект – XIV Всероссийская художественная выставка «Россия», передает «Радиоточка НСН».

