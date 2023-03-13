МУЗ-ТВ опроверг выступление Макса Барских на премии
Телеканал «МУЗ-ТВ» опроверг информацию, что на музыкальной премии телеканала будет выступать украинский певец Макс Барских.
«Просим вас проявлять бдительность и доверять только той информации, которая исходит из официальных источников телеканала «МУЗ-ТВ»», - говорится в заявлении.
Ранее актриса Яна Поплавская обратила внимание, что на афише с анонсом премии указан в числе артистов Макс Барских. Украинский певец критикует Россию за военную операцию, а также он заявлял о вступлении в ряды ВСУ.
Впервые премия «МУЗ-ТВ» прошла в Москве в июне 2003 года. В 2020 году из-за пандемии церемония не проводилась. В 2022 году организаторы тоже отказались от мероприятия.
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