МУЗ-ТВ опроверг выступление Макса Барских на премии

Телеканал «МУЗ-ТВ» опроверг информацию, что на музыкальной премии телеканала будет выступать украинский певец Макс Барских.

«Просим вас проявлять бдительность и доверять только той информации, которая исходит из официальных источников телеканала «МУЗ-ТВ»», - говорится в заявлении.

Ранее актриса Яна Поплавская обратила внимание, что на афише с анонсом премии указан в числе артистов Макс Барских. Украинский певец критикует Россию за военную операцию, а также он заявлял о вступлении в ряды ВСУ.

Впервые премия «МУЗ-ТВ» прошла в Москве в июне 2003 года. В 2020 году из-за пандемии церемония не проводилась. В 2022 году организаторы тоже отказались от мероприятия.

