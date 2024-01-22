«Мумий Тролль» впервые выпустит альбом «Похитители книг» на виниле
Группа «Мумий Тролль» впервые выпустит на виниле альбом «Похитители книг» в честь 20-летия работы. Об этом сообщает Telegram-канал официального онлайн магазина коллектива.
Отмечается, что конверт с пластинкой снабдят Obigami – опоясывающей его бумажной лентой, которой изначально оформляли японский винил.
«Юбилейная пластинка с Obi будет доступна в нашем магазине в феврале», — отмечается в сообщении.
«Похитители книг» — пятый студийный альбом «Мумий Тролля». В пластинку вошли в том числе хиты «Медведица», «Такие девчонки», «Где такой я?», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Работа, выпущенная в 2004 году, является саундтреком к мелодраме «Похитители книг» Леонида Рыбакова. Главная героиня фильма — девушка Катрин, которая «умирает от тоски» и в компании друзей похищает книги, «чтобы чувствовать себя свободными».
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