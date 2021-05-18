Американцы назвали 100 лучших ситкомов

Журнал Rolling Stone представил рейтинг 100 лучших ситкомов за всю историю телевидения.

Нашумевшие в России американские тв-шоу, которые получили в нашей стране огромное количество поклонников, заняли далеко не первые места.

«Теория большого взрыва» расположился на 90-м месте, «Как я встретил вашу маму» - на 82-м, «Новенькая», «Футурама», «Рик и Морти» - 76,74 и 71-м соответственно. На 53-м месте оказался ситком «Клиника».

Золото в этом рейтинге досталось мультсериалу «Симпсоны».

Первая серия «Симпсонов» вышла на экраны в 1989 году.

