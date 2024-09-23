Мультипликатор Бардин опроверг сообщения о госпитализации

Мужчина напал на мотоблогера Анну Макаренкову и пытался отнять её мотоцикл Могилу телеведущего Александра Маслякова восстановили после нападения вандала Делегации из 50 государств посетили кинопарк «Москино» в Новой Москве Стартовал фотоконкурс «Москва глазами молодежи» Вильфанд: Температура во вторник в Москве снова поднимется до 19-21 градуса