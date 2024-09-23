Мультипликатор Бардин опроверг сообщения о госпитализации

Режиссер и мультипликатор Гарри Бардин опроверг данные о своей экстренной госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Бардина якобы доставили в больницу в Москве.

Мультипликатор назвал информацию об экстренной госпитализации фейком.

«Это дежурное обследование», — рассказал Бардин, подчеркнув, что чувствует себя прекрасно.

Ранее стало известно о госпитализации актера, народного артиста РСФСР Станислава Любшина.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОпровержениеГоспитализацияГарри Бардин

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