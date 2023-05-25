Мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

На страницах мультфильмов на «Кинопоиске» уже появились уведомления, что картины будут доступны пользователям до 31 мая. Речь идет о фильмах «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и других.

«Союзмультфильм» может в течение трех лет заместить контент ушедших из России западных кинокомпаний, заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

