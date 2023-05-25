Мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

Мультфильмы одного из самых известных японских мультипликаторов Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

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На страницах мультфильмов на «Кинопоиске» уже появились уведомления, что картины будут доступны пользователям до 31 мая. Речь идет о фильмах «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и других.

«Союзмультфильм» может в течение трех лет заместить контент ушедших из России западных кинокомпаний, заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

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ФОТО: кадр из мультфильма
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