Мультфильм «Маша и Медведь» стали показывать на японском тв
В настоящее время студия Animaccord ведет переговоры с японскими компании о расширении сети вещания российского мультфильма.
Премьерный показ «Маша и Медведь» состоялся еще в апреле на платном детском телеканале Kids Station, а в августе там же планируется показать дополнительные серии мультфильма.
«Маша и Медведь» выходит с 2009 года, в июле 2020 года студия Animaccord запустила новый сезон проекта в формате анимации 4К. Сериал переведен на 42 языка, это единственный российский анимационный проект, который входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире (Parrot Analytics, 2021), а также удостоен пяти бриллиантовых кнопок - наград YouTube.
Ранее создатели сериала заявили о выходе новых серий и полнометражных мультфильмов «Маша и Медведь».
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