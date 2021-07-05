Мультфильм «Маша и Медведь» стали показывать на японском тв

В настоящее время студия Animaccord ведет переговоры с японскими компании о расширении сети вещания российского мультфильма.

Премьерный показ «Маша и Медведь» состоялся еще в апреле на платном детском телеканале Kids Station, а в августе там же планируется показать дополнительные серии мультфильма.

«Маша и Медведь» выходит с 2009 года, в июле 2020 года студия Animaccord запустила новый сезон проекта в формате анимации 4К. Сериал переведен на 42 языка, это единственный российский анимационный проект, который входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире (Parrot Analytics, 2021), а также удостоен пяти бриллиантовых кнопок - наград YouTube.

Ранее создатели сериала заявили о выходе новых серий и полнометражных мультфильмов «Маша и Медведь».

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