Мультфильм «Мальчик и птица» Миядзаки выйдет онлайн

«Мальчик и птица» вошел в топ-20 кассовых релизов кинопроката в 2023 году. Премьера мультфильма в онлайн-формате планируется в июне.



В центре сюжета мультфильма - мальчик Махито, который сильно тоскует по матери, загадочным образом исчезнувшей во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды, на прогулке по окрестностям, встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны.

«Мы знаем, что аудитория Хаяо Миядзаки гораздо шире, чем аудитория любителей аниме, и знаем, что наши зрители любят его фильмы. «Мальчик и птица» стал заметным событием в российском прокате, заработав более 450 миллионов рублей», - рассказал директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц.

Ранее «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

