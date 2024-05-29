Хаяо Миядзаки приступил к работе над новым фильмом

Японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки приступил к созданию нового полнометражного анимационного фильма. Об этом сообщил его сын в интервью изданию ComicBook.

В российские кинотеатры вернется мультфильм Миядзаки «Унесенные призраками»

По его словам, это будет новая приключенческая лента. Вместе с тем, она будет наполнена ностальгией о былых временах, которые уже никогда не вернуть.

Ранее «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из мультфильма
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