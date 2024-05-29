Хаяо Миядзаки приступил к работе над новым фильмом
29 мая 202411:29
Японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки приступил к созданию нового полнометражного анимационного фильма. Об этом сообщил его сын в интервью изданию ComicBook.
По его словам, это будет новая приключенческая лента. Вместе с тем, она будет наполнена ностальгией о былых временах, которые уже никогда не вернуть.
Ранее «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Хаяо Миядзаки приступил к работе над новым фильмом
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru