Вопреки ожиданиям: Фильм «Сто лет тому вперед» собрал первый миллиард

«Конечно, от "Сто лет тому вперед" все ожидали миллиарда существенно быстрее, на фильм возлагали очень серьезные надежды. Индустрия ожидала существенно больших цифр и от "Блиндажа" (военный фильм, вышедший 25 апреля – прим. НСН), и от "Сто лет тому вперед". Для кинотеатров эти уровни сборов недостаточны для их окупаемости и выживания, но могло быть еще хуже», - рассказал он.

ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ЗАШЛО

По словам Романа Исаева, старт в прокате картины «Сто лет тому вперед» разочаровал киноиндустрию и не вызвал интерес у молодой аудитории.

«Картина не зашла в свою целевую аудиторию - молодежь, и оказалась ей неинтересной. Более того, кому-то совершенно не понравилось и оттолкнуло от проекта радикальное обращение с любимым и трогательным советским первоисточником, "Гостьей из будущего", на которой люди выросли. Кто-то, наоборот, посмотрел, как это получилось с современными технологиями и ярким кастом, но таких людей оказалось немного», - рассказал он.