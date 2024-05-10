Вопреки ожиданиям: Фильм «Сто лет тому вперед» собрал первый миллиард
Сборы фильма «Сто лет тому вперед» в российском кинопрокате перевалили за миллиард рублей, хотя изначально картина «не зашла» молодым зрителям.
В последнее время российские фильмы становятся все более популярными среди отечественного зрителя. Люди идут в кино целыми семьями, причем на выбор фильмов часто влияет так называемое «сарафанное радио». Это приводит к тому, что российские картины начали часто собирать миллиардные кассы.
Ранее стало известно, что российская картина «Сто лет тому вперед» собрала в отечественном прокате более миллиарда рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, он уже собрал 1 010 762 990 рублей.
Ремейк советской экранизации романа Кира Булычева вышел в российский прокат 18 апреля. Главные роли в фильме исполнили Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Александр Петров и Юра Борисов, а саму Алису сыграла Дарья Верещагина.
ЗАПОЗДАЛЫЙ МИЛЛИАРД
Лента несколько раз возглавляла кинопрокат в России и СНГ, но несмотря на серьезные ожидания от картины, в первые недели проката ей не удавалось пробить отметку в миллиард рублей.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН также заметил, что в индустрии ожидали гораздо более быстрого миллиарда от новой экранизации.
«Конечно, от "Сто лет тому вперед" все ожидали миллиарда существенно быстрее, на фильм возлагали очень серьезные надежды. Индустрия ожидала существенно больших цифр и от "Блиндажа" (военный фильм, вышедший 25 апреля – прим. НСН), и от "Сто лет тому вперед". Для кинотеатров эти уровни сборов недостаточны для их окупаемости и выживания, но могло быть еще хуже», - рассказал он.
ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ЗАШЛО
По словам Романа Исаева, старт в прокате картины «Сто лет тому вперед» разочаровал киноиндустрию и не вызвал интерес у молодой аудитории.
«Картина не зашла в свою целевую аудиторию - молодежь, и оказалась ей неинтересной. Более того, кому-то совершенно не понравилось и оттолкнуло от проекта радикальное обращение с любимым и трогательным советским первоисточником, "Гостьей из будущего", на которой люди выросли. Кто-то, наоборот, посмотрел, как это получилось с современными технологиями и ярким кастом, но таких людей оказалось немного», - рассказал он.
ПОВЛИЯЛО НА КНИГУ?
Между тем новая экранизация фантастической Алисы вернула интерес и к ее первоисточнику. Представители сети «Читай-город» рассказали Telegram-каналу «Радиоточка-НСН», что в первую неделю после выхода фильма «Сто лет тому вперед» спрос на книги Кира Булычева в магазинах вырос на 85% (в 1,8 раза) по сравнению с показателями прошлого года.
При этом после премьеры новой ленты про Алису в сети магазинов выросли продажи не только книг Булычева, но и в целом детской и взрослой фантастики. По данным «Читай-города», в каждой из категорий рост составил 10% по сравнению с прошлым годом. Так, кроме произведений Булычева покупатели стали чаще спрашивать книги братьев Стругацких, а также романы «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса и «Человек-невидимка» Герберта Уэллса.
ДРУГИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ
Но Алиса не единственная российская «миллиардерша». По данным портала Кinobusiness.com, кроме «Сто лет тому вперед» в ТОП отечественных картин-миллиардников также входят «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед-3», «Летучий корабль», «Три богатыря и Пуп Земли». К «миллиардерам» уже также присоединилась экранизация романа в стихах Александра Пушкина «Онегин».
По состоянию на 28 апреля, ТОП среди картин со сборами, перевалившими за миллиард рублей, по-прежнему возглавил «Холоп-2» с кассой почти в 4 млрд рублей. На втором и третьем местах «Бременские музыканты» (более 3 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» (почти 2,5 млрд рублей).
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН заявил, что российские «фильмы-миллиардники» приводят миллионы людей в кинотеатры, а в стране открылось целое «поле» деятельности, на котором можно создавать достойное кино.
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