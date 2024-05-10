Вопреки ожиданиям: Фильм «Сто лет тому вперед» собрал первый миллиард

Сборы фильма «Сто лет тому вперед» в российском кинопрокате перевалили за миллиард рублей, хотя изначально картина «не зашла» молодым зрителям. 


В последнее время российские фильмы становятся все более популярными среди отечественного зрителя. Люди идут в кино целыми семьями, причем на выбор фильмов часто влияет так называемое «сарафанное радио». Это приводит к тому, что российские картины начали часто собирать миллиардные кассы.

Ранее стало известно, что российская картина «Сто лет тому вперед» собрала в отечественном прокате более миллиарда рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, он уже собрал 1 010 762 990 рублей.

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Ремейк советской экранизации романа Кира Булычева вышел в российский прокат 18 апреля. Главные роли в фильме исполнили Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Александр Петров и Юра Борисов, а саму Алису сыграла Дарья Верещагина.

ЗАПОЗДАЛЫЙ МИЛЛИАРД

Лента несколько раз возглавляла кинопрокат в России и СНГ, но несмотря на серьезные ожидания от картины, в первые недели проката ей не удавалось пробить отметку в миллиард рублей.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН также заметил, что в индустрии ожидали гораздо более быстрого миллиарда от новой экранизации.

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«Конечно, от "Сто лет тому вперед" все ожидали миллиарда существенно быстрее, на фильм возлагали очень серьезные надежды. Индустрия ожидала существенно больших цифр и от "Блиндажа" (военный фильм, вышедший 25 апреля – прим. НСН), и от "Сто лет тому вперед". Для кинотеатров эти уровни сборов недостаточны для их окупаемости и выживания, но могло быть еще хуже», - рассказал он.

ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ЗАШЛО

По словам Романа Исаева, старт в прокате картины «Сто лет тому вперед» разочаровал киноиндустрию и не вызвал интерес у молодой аудитории.

«Картина не зашла в свою целевую аудиторию - молодежь, и оказалась ей неинтересной. Более того, кому-то совершенно не понравилось и оттолкнуло от проекта радикальное обращение с любимым и трогательным советским первоисточником, "Гостьей из будущего", на которой люди выросли. Кто-то, наоборот, посмотрел, как это получилось с современными технологиями и ярким кастом, но таких людей оказалось немного», - рассказал он.

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ПОВЛИЯЛО НА КНИГУ?

Между тем новая экранизация фантастической Алисы вернула интерес и к ее первоисточнику. Представители сети «Читай-город» рассказали Telegram-каналу «Радиоточка-НСН», что в первую неделю после выхода фильма «Сто лет тому вперед» спрос на книги Кира Булычева в магазинах вырос на 85% (в 1,8 раза) по сравнению с показателями прошлого года.

При этом после премьеры новой ленты про Алису в сети магазинов выросли продажи не только книг Булычева, но и в целом детской и взрослой фантастики. По данным «Читай-города», в каждой из категорий рост составил 10% по сравнению с прошлым годом. Так, кроме произведений Булычева покупатели стали чаще спрашивать книги братьев Стругацких, а также романы «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса и «Человек-невидимка» Герберта Уэллса.

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ДРУГИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ

Но Алиса не единственная российская «миллиардерша». По данным портала Кinobusiness.com, кроме «Сто лет тому вперед» в ТОП отечественных картин-миллиардников также входят «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед-3», «Летучий корабль», «Три богатыря и Пуп Земли». К «миллиардерам» уже также присоединилась экранизация романа в стихах Александра Пушкина «Онегин».

По состоянию на 28 апреля, ТОП среди картин со сборами, перевалившими за миллиард рублей, по-прежнему возглавил «Холоп-2» с кассой почти в 4 млрд рублей. На втором и третьем местах «Бременские музыканты» (более 3 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» (почти 2,5 млрд рублей).

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН заявил, что российские «фильмы-миллиардники» приводят миллионы людей в кинотеатры, а в стране открылось целое «поле» деятельности, на котором можно создавать достойное кино.

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ФОТО: Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
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