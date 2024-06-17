Мультфильм «Головоломка 2» на старте обошел «Барби» и «Дюну 2»

В США касса мультфильма составила 155 миллионов долларов. Мультфильм обошел вторую «Дюну» (182,5 миллиона долларов на старте в мире) и «Барби» (около 190 миллионов долларов).

Отмечается, что «Головоломка 2» стала вторым лучшим домашним стартом студии Pixar. На первом месте со 182,6 миллиона долларов остается «Суперсемейка 2».

Во второй части мультфильма речь идет о повзрослевшей школьнице Райли Андерсон и эмоциях, живущих у неё в голове, отмечает RT. К прежним Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости у подростка добавились Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

