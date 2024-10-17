Мультфильм «Ежик в тумане» Норштейна покажут в кинотеатрах к 50-летию премьеры
Мультфильм «Ежик в тумане» впервые покажут на экранах российских кинотеатров, сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».
Выход в прокат приурочен к 50-летию премьеры шедевра Юрия Норштейна. Вместе с «Ёжиком в тумане» покажут также и «Сказку сказок» того же автора. Эти два произведения возглавили список 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов.
«Ставшие мировой классикой истории вновь объединят поколения, но уже не на домашних экранах, а в кинозалах», – отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.
Ранее Норштейн рассказал Мединскому, что делать, чтоб глаза мультгероев не казались азиатскими, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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