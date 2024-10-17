Мультфильм «Ежик в тумане» Норштейна покажут в кинотеатрах к 50-летию премьеры

Выход в прокат приурочен к 50-летию премьеры шедевра Юрия Норштейна. Вместе с «Ёжиком в тумане» покажут также и «Сказку сказок» того же автора. Эти два произведения возглавили список 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов.

«Ставшие мировой классикой истории вновь объединят поколения, но уже не на домашних экранах, а в кинозалах», – отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

Ранее Норштейн рассказал Мединскому, что делать, чтоб глаза мультгероев не казались азиатскими, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

