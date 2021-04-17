Мультфильм «Душа» назван лучшим жюри премии Annie Awards

Кроме главного приза лента «Душа» награждена за лучший сценарий, лучшую музыку, лучшую анимацию персонажей, лучшую раскадровку и лучшие спецэффекты.

На счету мультфильма в категории «Лучший анимационный фильм» премии «Золотой глобус» и номинация на «Оскар».

Мультфильм рассказывает о встрече души случайно погибшего талантливого учителя музыки Джо Гарднера с упрямой душой 22, которая много веков не может найти воплощение, чтобы оказаться на Земле.

Премия Annie Awards вручается с 1972 года голливудским подразделением Международной ассоциации анимационных фильмов (International Animated Film Association) в Лос-Анджелесе. Награда присуждается в более чем трех десятках номинаций и считается наиболее престижной в своей сфере.

