Мультфильм «Душа» назван лучшим жюри премии Annie Awards

Американский мультфильм «Душа» победил в главной номинации премии Annie Awards и стал лучшим анимационным фильмом. Об этом сообщают организаторы 48-ой церемонии вручения премии, проходившей виртуально 16 апреля.

В категории «Лучший анимационный фильм» также были представлены мультфильмы «Семья Уиллоби», «Тролли. Мировой тур», «Вперед» и «Семейка Крудс: Новоселье».

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Кроме главного приза лента «Душа» награждена за лучший сценарий, лучшую музыку, лучшую анимацию персонажей, лучшую раскадровку и лучшие спецэффекты.

На счету мультфильма в категории «Лучший анимационный фильм» премии «Золотой глобус» и номинация на «Оскар».

Мультфильм рассказывает о встрече души случайно погибшего талантливого учителя музыки Джо Гарднера с упрямой душой 22, которая много веков не может найти воплощение, чтобы оказаться на Земле.

Премия Annie Awards вручается с 1972 года голливудским подразделением Международной ассоциации анимационных фильмов (International Animated Film Association) в Лос-Анджелесе. Награда присуждается в более чем трех десятках номинаций и считается наиболее престижной в своей сфере.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПремияПобедаМультфильм
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