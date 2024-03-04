МТС Live и «Лужники» представят большую летнюю площадку для мероприятий

МТС Live подписала долгосрочный контракт с «Лужниками» на проведение мероприятий на открытой площадке спорткомплекса. В предстоящем теплом сезоне в рамках проекта МТС Live Лето пройдут более 40 мероприятий, среди которых - концерты, фестивали, кинопоказы, стендапы, лекции, спортивные соревнования, танцевальные и театральные постановки.

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В афише уже заявлены выступления таких популярных исполнителей как Sqwoz Bab, Тося Чайкина и Xolidayboy. Также зрители увидят рок-оперу «Юнона и Авось» в постановке театра Алексея Рыбникова, комедийное шоу «Импровизаторы», танцевальное шоу от коллектива DS Crew – победителя конкурса «Новые танцы на ТНТ».

«Мы стремимся создать качественную инфраструктуру для российского рынка энтертейнмента. Наполнять ее мы собираемся как своими мероприятиями, так и партнерскими. МТС Live Лето в «Лужниках» станет одним из таких проектов, которое порадует и зрителей, и исполнителей, и организаторов», – заявила НСН руководитель промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая.

Площадка будет работать с 1 июня по 31 июля пять дней в неделю. Благодаря уникальному конструктивному решению пространство проекта сможет трансформироваться в трех разных конфигурациях и вмещать от 1500 до 10 тысяч зрителей. Ожидается, что гостями мероприятий МТС Live Лето в «Лужниках» за два месяца могут стать более 120 тысяч человек.

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ФОТО: МТС Live Лето
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