Москва заключила соглашения в сфере кино с Индией, ОАЭ, Мексикой и Египтом

Власти российской столицы заключили ряд международных меморандумов о сотрудничестве в области кинопроизводства с представителями индустрии из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Египта. Документы были подписаны в рамках деловой программы Московской международной недели кино, которая прошла с 23 по 28 августа, сообщили в департаменте культуры.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, всего заключен девять соглашений, из них четыре – на международном уровне. По её словам, воплощение в жизнь кросс-национальных проектов утвердит за столицей статус одного из ключевых центров развития киноиндустрии в мире.