Москва заключила соглашения в сфере кино с Индией, ОАЭ, Мексикой и Египтом
Власти российской столицы заключили ряд международных меморандумов о сотрудничестве в области кинопроизводства с представителями индустрии из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Египта. Документы были подписаны в рамках деловой программы Московской международной недели кино, которая прошла с 23 по 28 августа, сообщили в департаменте культуры.
Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, всего заключен девять соглашений, из них четыре – на международном уровне. По её словам, воплощение в жизнь кросс-национальных проектов утвердит за столицей статус одного из ключевых центров развития киноиндустрии в мире.
Уже имеется опыт успешного взаимодействия с кинематографистами из-за рубежа. Так, в апреле текущего года творческая группа из Индии приехала в Москву для работы над фильмом «Величайший всех времен». Картина стала первым иностранным продуктом, съемки которого были организованы через цифровую платформу «Москино», которая была запущена в 2023 году.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках соглашений будут формироваться рабочие киногруппы, организованы учебные семинары и тренинги. Кроме того, предусмотрены акселерационные программы для подготовки кадров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru