Москва простится с Андреем Мягковым

Как стало известно ранее, актер будет похоронен на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида по ушедшему артисту пройдет на сцене МХТ в 10 утра затем будет проведено отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Андрей Мягков умер 18 февраля, ему было 82 года. Знаменитость ему принесли фильмы "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975), "Служебный роман" (1977), "Дни Турбиных" (1976), "Гараж" (1980), "Жестокий романс" (1984) и многие другие.

