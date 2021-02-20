Москва простится с Андреем Мягковым
Прощание с Народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова в субботу 20 февраля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МХТ.
Как стало известно ранее, актер будет похоронен на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида по ушедшему артисту пройдет на сцене МХТ в 10 утра затем будет проведено отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.
Андрей Мягков умер 18 февраля, ему было 82 года. Знаменитость ему принесли фильмы "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975), "Служебный роман" (1977), "Дни Турбиных" (1976), "Гараж" (1980), "Жестокий романс" (1984) и многие другие.
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