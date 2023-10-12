Московский уникальный сканер оцифрует в Курском музее старинные артефакты

Курский областной краеведческий музей обзавёлся комплексом планетарного сканирования российского производства. Агрегат предполагается задействовать для оцифровки более 240 тысяч документов, в том числе старинных и редких изданий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.



Комплекс разработала московская технологическая компания «ЭЛАР». Речь идёт о целой линейке планетарных сканеров. Они дают возможность бесконтактно переводить в цифру техническую документацию, чертежи, архивные материалы, а также крупногабаритные культурные ценности и исторические артефакты.



Как уточнил Овчинский, отечественный комплекс оснащается мощными промышленными камерами разной степени детализации. Самый продвинутый вариант гарантирует разрешение более 3,5 тысяч точек на дюйм. Комплекс может использоваться, в том числе, предприятиями оборонно-промышленного комплекса, конструкторскими бюро.



По словам главы департамента маркетинга корпорации Артёма Вартаняна, устройства линейки «ЭларСкан» пользуются спросом во многих культурных учреждениях России:



«Они обеспечивают бережное и безопасное создание цифровых копий даже самых ветхих и старинных документов. В 2023 году сканеры поставили для оцифровки фондов, например, в Бахрушинский музей, в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, в Музей истории Санкт-Петербурга, Национальный музей Удмурти им. Кузебая Герда и во многие другие учреждения».



Сканеры также поставляются зарубежным заказчикам. Москва оказывает существенную поддержку промышленным компаниям, в том числе, в плане продвижения на рынки других стран.



Так, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» функционирует цифровая платформа «Мой экспорт». Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

