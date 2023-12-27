Московский международный кинофестиваль пройдет 19-26 апреля
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.
ММКФ состоится в российской столице в 46-й раз.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля, основной площадкой ММКФ станет киноцентр «Октябрь». О дате приема заявок на участие в программах смотра станет известно позднее.
Предыдущий кинофестиваль прошел 20-27 апреля 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Награды смотра получили в том числе картина Франсиско Папарельи «Три брата», «ФИ 1.618» Теодора Ушева, короткометражка «Все» Лу Хэлая.
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