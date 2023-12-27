Московский международный кинофестиваль пройдет 19-26 апреля

ММКФ состоится в российской столице в 46-й раз.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля, основной площадкой ММКФ станет киноцентр «Октябрь». О дате приема заявок на участие в программах смотра станет известно позднее.

Предыдущий кинофестиваль прошел 20-27 апреля 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Награды смотра получили в том числе картина Франсиско Папарельи «Три брата», «ФИ 1.618» Теодора Ушева, короткометражка «Все» Лу Хэлая.

