Московский губернский театр запланировал удвоить число премьер
Московский губернский театр в новом сезоне запланировал поставить в два раза больше премьер, чем в прошлом. Среди них — «Капитанская дочка» в постановке Сергея Безрукова, которую публика напрасно ждала к юбилею поэта; а также музыкальный моноспектакль «Колыбельная для одуванчика» Максима Лапина, «Без вины виноватые», «Кто сильнее?» Стриндберга, «Дама с собачкой», «Дон Жуан» и «Старший сын».
С мая 2024 года театр выступает в новом статусе — не как региональный, а как федеральный, пишут «Известия». Художественный руководитель МГТ Сергей Безруков объявил на сборе труппы, который прошел 21 августа, что в связи с этим работы будет больше, прибавится также ответственности.
Завершился сбор коллектива театра музыкальной частью, в которой молодых артисты исполнили рок-хиты. Дмитрий Воркунов из ГИТИСА спел «Пусть всё будет так, как ты захочешь» группы «Чайф», а Игорь Назаренко из Риги – песню «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм Шона Бэйкера «Анора» откроет Фестиваль актуального российского кино «Маяк»
- В России перезапустят фестиваль «Хомякон»
- Украинскую легкоатлетку Легонькову отстранили от турниров за допинг
- Путин поговорил по телефону с раненным под Курском военкором Поддубным
- Московский губернский театр запланировал удвоить число премьер
- Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку
- Россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ
- Самолет из Хабаровска аварийно сел в Москве из-за задымления на борту
- В аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар
- ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru