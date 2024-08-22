Московский губернский театр запланировал удвоить число премьер

Московский губернский театр в новом сезоне запланировал поставить в два раза больше премьер, чем в прошлом. Среди них — «Капитанская дочка» в постановке Сергея Безрукова, которую публика напрасно ждала к юбилею поэта; а также музыкальный моноспектакль «Колыбельная для одуванчика» Максима Лапина, «Без вины виноватые», «Кто сильнее?» Стриндберга, «Дама с собачкой», «Дон Жуан» и «Старший сын».

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С мая 2024 года театр выступает в новом статусе — не как региональный, а как федеральный, пишут «Известия». Художественный руководитель МГТ Сергей Безруков объявил на сборе труппы, который прошел 21 августа, что в связи с этим работы будет больше, прибавится также ответственности.

Завершился сбор коллектива театра музыкальной частью, в которой молодых артисты исполнили рок-хиты. Дмитрий Воркунов из ГИТИСА спел «Пусть всё будет так, как ты захочешь» группы «Чайф», а Игорь Назаренко из Риги – песню «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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