Московский аукционный дом выставит на торги полотна Кустодиева и Айвазовского
Уникальную коллекцию из 83 лотов музейного уровня представит к торгам Московский аукционный дом 3 декабря. Среди них — картины кисти Айвазовского, Кустодиева, Шишкина, Кончаловского, Рериха и Васнецова. Общая стоимость лотов оценивается в полмиллиарда рублей, сообщили «Известия».
Отмечается, что торги станут премьерными для Московского аукционного дома и первыми в высоком ценовом сегменте для аукционного холдинга. При этом в каталог торгов включены не только ультрадорогие полотна, но и оригинальные картины среднего ценового сегмента.
Кроме того, среди лотов — оригинальные произведения Репина, Брюллова, Тропинина и Маковского, а также антикварная букинистика, предметы декоративно-прикладного искусства и старинные иконы.
Ранее любимую гитару фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна, на которой он играл на последнем концерте, продали за $1,5 млн на аукционе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Финляндии: переговоры с РФ по границе окончились безрезультатно
- «Старейшины ругаются»: Кадыров пригласил Путина посетить Чечню
- Объявлен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Кубой
- Основателя сетей «Ёрш» и «Тануки» объявили в международный розыск
- Разыскиваемый Интерполом россиянин был задержан в Молдавии
- В Виннице в честь Джохара Дудаева назовут улицу
- Глава АвтоВАЗа заявил о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций
- «Это моя боль»: Сценарист Золотарев осудил тенденцию экранизировать сказки
- Родители написали заявление после дебоша актера Чиркова на детском конкурсе
- СМИ: Киркоров задолжал налоговой 5,5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru