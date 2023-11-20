Московский аукционный дом выставит на торги полотна Кустодиева и Айвазовского

Уникальную коллекцию из 83 лотов музейного уровня представит к торгам Московский аукционный дом 3 декабря. Среди них — картины кисти Айвазовского, Кустодиева, Шишкина, Кончаловского, Рериха и Васнецова. Общая стоимость лотов оценивается в полмиллиарда рублей, сообщили «Известия».

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Отмечается, что торги станут премьерными для Московского аукционного дома и первыми в высоком ценовом сегменте для аукционного холдинга. При этом в каталог торгов включены не только ультрадорогие полотна, но и оригинальные картины среднего ценового сегмента.

Кроме того, среди лотов — оригинальные произведения Репина, Брюллова, Тропинина и Маковского, а также антикварная букинистика, предметы декоративно-прикладного искусства и старинные иконы.

Ранее любимую гитару фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна, на которой он играл на последнем концерте, продали за $1,5 млн на аукционе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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