Актера Максима Виторгана заменили на дипфейк

Актер Максим Виторган сообщил, что во втором сезоне сериала «Контакт» его вырезали и заменили на так называемый дипфейк, созданный нейросетью.

«Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?» - написал он в этой связи в соцсетях.