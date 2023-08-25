Актера Максима Виторгана заменили на дипфейк

Актер Максим Виторган сообщил, что во втором сезоне сериала «Контакт» его вырезали и заменили на так называемый дипфейк, созданный нейросетью.

«Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?» - написал он в этой связи в соцсетях.

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По утверждению актера, это не первый подобный случай. Виторган сообщил, что его «потребовали убрать» из сериала «Ева, рожай», при этом в новом сезоне «Беспринципных» его тоже не будет.

Сын Владимира Высоцкого, актер Никита Высоцкий ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что желает удачи создателям фильма «Володя» о его отце, который снимут с помощью нейросети.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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