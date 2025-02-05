Мосгорсуд повторно отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца
Московский городской суд повторно отказал дочери режиссера театра «Ленком Марка Захарова» народной артистке РФ Александре Захаровой в интеллектуальных правах на четыре спектакля, поставленных её отцом, сообщает РИА Новости.
Истица настаивала, что интеллектуальные права на спектакли «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры» и «Шут Балакирев» перешли к ней по праву наследования.
Суд, рассмотрев дело, посчитал, что исключительным интеллектуальным правом на эти постановки обладает театр, для которого в свое время в рамках трудового договора их поставил народный артист СССР Марк Захаров, за что получал заработную плату.
Ранее дочь Марка Захарова понадеялась на диалог с новым худруком «Ленкома», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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