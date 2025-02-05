Мосгорсуд повторно отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца

Истица настаивала, что интеллектуальные права на спектакли «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры» и «Шут Балакирев» перешли к ней по праву наследования.

Суд, рассмотрев дело, посчитал, что исключительным интеллектуальным правом на эти постановки обладает театр, для которого в свое время в рамках трудового договора их поставил народный артист СССР Марк Захаров, за что получал заработную плату.

Ранее дочь Марка Захарова понадеялась на диалог с новым худруком «Ленкома», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

