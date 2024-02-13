Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО

Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую из СИЗО, где она оказалась за несоблюдение условий домашнего ареста.

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Блиновская присутствовала по ВКС на заседании, она расплакалась в зале суда, говоря о детях.

«Я могу быть гораздо полезнее следствию, находясь не в СИЗО», - говорила она.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, но женщина нарушила его условия, из-за чего была отправлена в СИЗО, где и находится в настоящее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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