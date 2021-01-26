«Бахнула пельменей». Монеточка попросила выбрать пол ее будущего ребенка
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выложила сеть фото, на котором она демонстрирует большой живот. Артистка подписала этот снимок просьбой к поклонникам придумать пол ребенку.
Подписчики Монеточки в Instagram тут же откликнулись на призыв и ответили артистке шутками. Например, один из пользователей соцсети предложил назвать ребенка «Бахнув Пельменев».
В СМИ после появления фото Монеточки с животом заговорили о беременности певицы. Артистка эти слухи опровергла, заявив журналистам, что снимок не что иное, как провокационная шутка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Иране
- Собянин объявил о начале строительства инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
- В ВОЗ развеяли надежду на то, что вакцинация остановит пандемию
- Лидер армянской оппозиции отказался участвовать в организованных Пашиняном выборах
- Фрейндлих из реанимации перевели в обычную палату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru