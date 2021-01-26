«Бахнула пельменей». Монеточка попросила выбрать пол ее будущего ребенка

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выложила сеть фото, на котором она демонстрирует большой живот. Артистка подписала этот снимок просьбой к поклонникам придумать пол ребенку.

Подписчики Монеточки в Instagram тут же откликнулись на призыв и ответили артистке шутками. Например, один из пользователей соцсети предложил назвать ребенка «Бахнув Пельменев».

В СМИ после появления фото Монеточки с животом заговорили о беременности певицы. Артистка эти слухи опровергла, заявив журналистам, что снимок не что иное, как провокационная шутка.

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ФОТО: Фото из Instagram Монеточки
ТЕГИ:ПевицаМузыканты
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