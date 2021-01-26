«Бахнула пельменей». Монеточка попросила выбрать пол ее будущего ребенка

Подписчики Монеточки в Instagram тут же откликнулись на призыв и ответили артистке шутками. Например, один из пользователей соцсети предложил назвать ребенка «Бахнув Пельменев».

В СМИ после появления фото Монеточки с животом заговорили о беременности певицы. Артистка эти слухи опровергла, заявив журналистам, что снимок не что иное, как провокационная шутка.

