Монеточка вновь не явилась в суд по иску Стаса Костюшкина

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) снова не пришла в суд по иску певца, экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина об использовании его песни «Женщина, я не танцую». Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил представляющий Гырдымову адвокат Алексей Савченко, сторона ответчика не согласна с исковыми требованиями.

Ранее Монеточка не явилась на первое заседание в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, назначенное на 17 августа. Слушание было перенесено на 2 сентября, отмечает Газета.ру.

Костюшкин требует взыскать с Гырдымовой 900 тысяч рублей. По словам адвоката певца Романа Лалаяна, исполнительница якобы переделала песню его доверителя «Женщина, я не танцую» в свою песню «Мама, я не зигую».

