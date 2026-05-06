«Молодую гвардию» с Борисовым назвали самым популярным фильмом о ВОВ у россиян

Онлайн‑кинотеатр «КИОН» уточнил, какие именно киноленты привлекли наибольшее внимание аудитории за указанный период. В лидерах оказались две драматические картины: «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Евгением Шириковым, а также «Молодая гвардия» — в этой ленте снялись Никита Тезин и Юра Борисов.



Помимо них, зрители активно смотрели и другие фильмы на военную тематику. В числе популярных работ — культовая лента «Семнадцать мгновений весны» с Вячеславом Тихоновым в главной роли, исторический детектив «Враг у ворот» (в актёрском составе — Александр Новин и Филипп Янковский), а также документальный фильм «Победа», рассказывающий о ключевых сражениях Великой Отечественной войны.



Кроме того, согласно опросу, за последние полгода военное кино посмотрели 72% россиян.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире НСН призвал коллег по Госдуме формулировать свои предложения по развитию отечественного кинематографа более полно, а не в формате «больше»/«меньше».

