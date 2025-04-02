Молодая невеста Лепса назвала «самого гениального актера русского Голливуда»
2 апреля 202514:22
Самым гениальным актёром русского Голливуда является Дмитрий Нагиев. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба.
На премьере нового сериала «Актёрище» 18-летняя девушка призналась, что обожает шоумена.
«Он очень харизматичный», — заключила Киба.
Ранее режиссёр, сценарист и продюсер сериала «Актёрище» Дмитрий Невзоров заявил «Радиоточке НСН», что на съёмочной площадке проекта Нагиев был лидером.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru