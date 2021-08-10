«Молчание ягнят» в 4К покажут в российских кинотеатрах

Отреставрированную версию психологического триллера «Молчание ягнят» Джонатана Демми вновь покажут в российских кинотеатрах.

Сеансы начнутся с 16 сентября и пройдут полностью на английском языке с русскими субтитрами.

В этом году фильм «Молчание ягнят» отмечает свой 30й день рождения. В честь юбилея на широкие экраны выйдет 4К-реставрация знаменитой ленты.

В 1992 году фильм получил рекордные пять «Оскаров» в пяти главных номинациях, а годом ранее был удостоен приза за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

Главные роли в картине исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.

