«Молчание ягнят» в 4К покажут в российских кинотеатрах
Отреставрированную версию психологического триллера «Молчание ягнят» Джонатана Демми вновь покажут в российских кинотеатрах.
Сеансы начнутся с 16 сентября и пройдут полностью на английском языке с русскими субтитрами.
В этом году фильм «Молчание ягнят» отмечает свой 30й день рождения. В честь юбилея на широкие экраны выйдет 4К-реставрация знаменитой ленты.
В 1992 году фильм получил рекордные пять «Оскаров» в пяти главных номинациях, а годом ранее был удостоен приза за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.
Главные роли в картине исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.
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