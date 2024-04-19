«Мой мармеладный» Кати Лель признан мировым музыкальным трендом

В 2024 году организаторы премии выбирали победителей среди 154 номинантов и 37 категорий: путешествия и отдых, спорт и развлечения, красота и мода, здоровье, благотворительность и меценатство. “Слон Добра” удостоился звания «Благотворительный проект года».

Певица и общественный деятель Диана Гурцкая совместно с ее центром социальной интеграции получили награду в номинации «За вклад в развитие музыкального искусства и социальной интеграции». Театральный режиссер, драматург и сценарист Марк Розовский был награжден в номинации «За вклад в театральное искусство».

Ранее представитель МИД прокомментировала успех песни Кати Лель «Мой мармеладный» на Западе. Попадание композиции в мировые чарты дипломат сочла «пощечиной отменяльщикам русской культуры», передает «Радиоточка НСН».

