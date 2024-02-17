INSTASAMKA поделилась сниппетом кавера на трек «Мой мармеладный»
Поп-певица Дарья Зотеева (INSTASAMKA) выложила в соцсети собственную версию песни «Мой мармеладный».
Артистка не стала перепевать текст дословно, а изменила его в соответствии со своим стилем.
В оригинале песни исполнительница Катя Лель рассказывает о тяжелых отношениях со своим возлюбленным. INSTASAMKA же изменила текст так, что теперь лирическая героиня трека делится новостями о потраченных деньгах. Когда состоится премьера полноценного трека, пока неизвестно.
Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что иностранный артист исполнит кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru