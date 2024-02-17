INSTASAMKA поделилась сниппетом кавера на трек «Мой мармеладный»

Артистка не стала перепевать текст дословно, а изменила его в соответствии со своим стилем.

В оригинале песни исполнительница Катя Лель рассказывает о тяжелых отношениях со своим возлюбленным. INSTASAMKA же изменила текст так, что теперь лирическая героиня трека делится новостями о потраченных деньгах. Когда состоится премьера полноценного трека, пока неизвестно.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что иностранный артист исполнит кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

