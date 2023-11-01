Модель Влада Рослякова сыграла принцессу Фиону в американском фильме
1 ноября 202320:27
Российская супермодель Влада Рослякова в своих соцсетях рассказала, что исполнила роль принцессы Фионы в фильме голливудского режиссера и фотографа Эмбер Грей.
По его словам, название ленты «Spiderlily». Уроженка Омска также отметила, что картина уже получила несколько наград и продолжает свою поступь по фестивалям.
«Не могу дождаться, года мир узнает эту магию», - написала Рослякова на своей странице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru