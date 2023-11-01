Модель Влада Рослякова сыграла принцессу Фиону в американском фильме

По его словам, название ленты «Spiderlily». Уроженка Омска также отметила, что картина уже получила несколько наград и продолжает свою поступь по фестивалям.

«Не могу дождаться, года мир узнает эту магию», - написала Рослякова на своей странице.

Ранее Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

