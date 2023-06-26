Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с 28-летней моделью Нилам Гилл

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с 28-летней британской моделью Нилам Гилл. Фотографии со свидания опубликовало издание Page SIx.

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Встреча прошла в парижском ресторане Loulou. В компании актера и модели присутствовал друг Ди Каприо, телезвезда Тоби Макгуайр. Отмечается, что компания также прогулялась по улицам города.

Модель была одета в черный топ и плиссированную мини-юбку серого цвета. Ряд анонимных источников сообщили, что Гилл встречается с одним из друзей Ди Каприо, с актером их связывают только приятельские отношения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Леонардо Ди Каприо

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