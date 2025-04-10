Многодетные семьи в РФ получили право бесплатно посещать музеи в любые дни

Многодетные семьи в России теперь получили право бесплатно посещать различные музеи, парки и выставки в любой день работы этих учреждений. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

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Он напомнил, что раньше некоторые учреждения культуры устанавливали специальный график для членов многодетных семей, отводя подчас для их посещений лишь два дня в месяц.

«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждения открыты», - подчеркнул премьер-министр.

Ранее стало известно, что в России за 2024 год число многодетных семей выросло на 1,1%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:РоссияМузеиМногодетные СемьиМихаил Мишустин

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