Многодетные семьи в РФ получили право бесплатно посещать музеи в любые дни

Он напомнил, что раньше некоторые учреждения культуры устанавливали специальный график для членов многодетных семей, отводя подчас для их посещений лишь два дня в месяц.

«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждения открыты», - подчеркнул премьер-министр.

Ранее стало известно, что в России за 2024 год число многодетных семей выросло на 1,1%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

