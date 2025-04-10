Многодетные семьи в РФ получили право бесплатно посещать музеи в любые дни
Многодетные семьи в России теперь получили право бесплатно посещать различные музеи, парки и выставки в любой день работы этих учреждений. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.
Он напомнил, что раньше некоторые учреждения культуры устанавливали специальный график для членов многодетных семей, отводя подчас для их посещений лишь два дня в месяц.
«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждения открыты», - подчеркнул премьер-министр.
Ранее стало известно, что в России за 2024 год число многодетных семей выросло на 1,1%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru