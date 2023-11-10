Депутат Драпеко пожелала актеру Ефремову досрочного освобождения

По её словам, артист, отмечающий 10 ноября своё 60-летие - талантливый человек, «но какой-то непутёвый».

«Я могу пожелать Михаилу Ефремову только досрочного освобождения за хорошее поведение и здоровья», — заключила Драпеко.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

