Депутат Драпеко пожелала актеру Ефремову досрочного освобождения

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru выразила надежду, что «жизнь исправила» актёра Михаила Ефремова.

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По её словам, артист, отмечающий 10 ноября своё 60-летие - талантливый человек, «но какой-то непутёвый».

«Я могу пожелать Михаилу Ефремову только досрочного освобождения за хорошее поведение и здоровья», — заключила Драпеко.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КультураДень РожденияУДОАктерМихаил Ефремов

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