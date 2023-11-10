Депутат Драпеко пожелала актеру Ефремову досрочного освобождения
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru выразила надежду, что «жизнь исправила» актёра Михаила Ефремова.
По её словам, артист, отмечающий 10 ноября своё 60-летие - талантливый человек, «но какой-то непутёвый».
«Я могу пожелать Михаилу Ефремову только досрочного освобождения за хорошее поведение и здоровья», — заключила Драпеко.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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