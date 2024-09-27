Младшая дочь Никиты Михалкова сняла фильм о взаимоотношениях матери и сына
Надежда Михалкова завершила съемки фильма о взаимоотношениях матери и сына-подростка, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».
Картина получила название «Огненный мальчик». В фильме задействованы Анна Михалкова, Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Александр Устюгов, Лиза Ищенко и другие актеры.
Эта киноработа стала уже пятой у младшей дочери обладателя премии «Оскар», народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.
Лента выйдет в российский прокат весной 2025 года.
Ранее стало известно, что актриса Дарья Мороз в качестве режиссера приступила к съемкам сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru