«Екатерина Великая» с Анной Михалковой в главной роли выйдет в прокат осенью
Новый фильм из цикла исторических проектов «Русь» «Екатерина Великая» выйдет в российский прокат осенью 2024 года, сообщил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, передает ТАСС.
Императрицу в молодости исполнит актриса Вахтанговского театра Ольга Лерман, в зрелые годы -заслуженная артистка РФ Анна Михалкова.
По словам Жарова, все фильмы этого цикла «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы» выходили осенью, поэтому решено было традицию не менять.
«Выпустим «Екатерину Великую» также осенью 2024 года. Он уже снят, сейчас находится в постпродакшене», — добавил гендиректор «Газпром-медиа».
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