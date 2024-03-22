«Екатерина Великая» с Анной Михалковой в главной роли выйдет в прокат осенью

Императрицу в молодости исполнит актриса Вахтанговского театра Ольга Лерман, в зрелые годы -заслуженная артистка РФ Анна Михалкова.

По словам Жарова, все фильмы этого цикла «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы» выходили осенью, поэтому решено было традицию не менять.

«Выпустим «Екатерину Великую» также осенью 2024 года. Он уже снят, сейчас находится в постпродакшене», — добавил гендиректор «Газпром-медиа».

Ранее в Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

