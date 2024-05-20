Миядзаки и Stand-Up: В Москве открывается летняя Дача
Яндекс Плюс в четвертый раз открывает площадку Плюс Дача, рассказали НСН в пресс-службе компании.
В июне гостей площадки ждут вечеринки в британском стиле, работы мультипликаторов Хаяо Миядзаки, Stand-Up концерты, спортивные тренировки с артистами, различные концерты, а также встречи с авторами, актерами и режиссерами.
Все события будут проходить в столичном Парке Горького. Первые мероприятия начнутся 1 июня, а работать Плюс Дача будет до 8 августа.
В прошлом году на площадке прошло 38 кинопоказов, семь музыкальных и три театральных события, а также паблик-токи с авторами. Больше 15 тысяч гостей посетили Плюс Дачу в 2023 году. Среди гостей были замечены такие знаменитости, как российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук, певица Севиль, телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, блогер Аня Покров, певица Елка, модельер Гоша Рубчинский и многие другие.
Ранее стало известно, что народный артист России Игорь Бутман и певец Леонид Агутин станут хедлайнерами Всероссийского фестиваля «Ангара-джаз», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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