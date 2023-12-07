Митрополит Тихон напишет книгу о Сталине
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил, что собирается выпустить книгу об Иосифе Сталине и святителе Луке (Войно-Ясенецком).
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Тихон отметил, что давно начал работать над книгой. Она будет называться «Мракобес, Коба и его крестник».
Сюжеты главных героев не будут пересекаться, но их линии свяжет крестник Сталина, рассказал митрополит в ходе телемоста ТАСС Москва — Симферополь.
Тихон назвал книгу «немного футуристической». По его словам, в ней будут присутствовать элементы авторского вымысла.
Синод Русской православный церкви 11 октября освободил Тихона от должности главы Псковской митрополии и назначил его главой Крымской митрополии, напоминает «Радиоточка НСН».
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