Митрополит Тихон напишет книгу о Сталине

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил, что собирается выпустить книгу об Иосифе Сталине и святителе Луке (Войно-Ясенецком).

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Тихон отметил, что давно начал работать над книгой. Она будет называться «Мракобес, Коба и его крестник».

Сюжеты главных героев не будут пересекаться, но их линии свяжет крестник Сталина, рассказал митрополит в ходе телемоста ТАСС Москва — Симферополь.

Тихон назвал книгу «немного футуристической». По его словам, в ней будут присутствовать элементы авторского вымысла.

Синод Русской православный церкви 11 октября освободил Тихона от должности главы Псковской митрополии и назначил его главой Крымской митрополии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Лисицын
ТЕГИ:Иосиф СталинРПЦТихон Шевкунов

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