Митрополит Тихон напишет книгу о Сталине

Тихон отметил, что давно начал работать над книгой. Она будет называться «Мракобес, Коба и его крестник».

Сюжеты главных героев не будут пересекаться, но их линии свяжет крестник Сталина, рассказал митрополит в ходе телемоста ТАСС Москва — Симферополь.

Тихон назвал книгу «немного футуристической». По его словам, в ней будут присутствовать элементы авторского вымысла.

Синод Русской православный церкви 11 октября освободил Тихона от должности главы Псковской митрополии и назначил его главой Крымской митрополии, напоминает «Радиоточка НСН».

