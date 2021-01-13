Мишустин соболезнует в связи со смертью знаменитого художника

Председатель правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной художника Валентина Сидорова. Телеграмма опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Премьер назвал Валентина Сидорова «уникальным художником, одним из ярких представителей отечественной реалистической школы, непревзойденным мастером пейзажа». Как напомнил Мишустин, мастер говорил, что искусство должно всегда нести в себе доброе чувство. По оценке главы правительства, многогранное творчество художника лучше всего подтверждает эту позицию.

Валентин Сидоров скончался 9 января на 93 году жизни после заболевания COVID-19. Художник родился 5 мая 1928 года в Тверской губернии. Он был академиком Академии художеств СССР, Народным художником Советского Союза. В 1987-2009 годах возглавлял Союз художников России, после стал его почетным председателем.

Творчество художника — ярко выраженного национального характера, тесно связано с Россией. Он в основном писал пейзажи и жанровые сюжеты. Картины Сидорова находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Тверской областной картинной галерее и частных коллекциях.

