Мировые сборы сиквела «Доктора Стрэнджа» превысили 450 млн долларов
Новая часть кинокомикса «Доктор Стрэндж» под названием «В мультивселенной безумия» в первый уик-энд после премьеры 6 мая собрала более 450 млн долларов в прокате.
Сумма международного проката составила 265 млн долларов, домашние сборы — 185 млн долларов, передает The Hollywood Reporter.
В результате фильм вышел на второе место среди голливудских лент за период пандемии и на четвертое — среди всех картин Marvel Studios.
По оценкам некоторых критиков, картина получилась жуткой и замысловатой.
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