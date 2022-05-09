Мировые сборы сиквела «Доктора Стрэнджа» превысили 450 млн долларов

Новая часть кинокомикса «Доктор Стрэндж» под названием «В мультивселенной безумия» в первый уик-энд после премьеры 6 мая собрала более 450 млн долларов в прокате.

Marvel выпустила трейлер нового «Доктора Стрэнджа»

Сумма международного проката составила 265 млн долларов, домашние сборы — 185 млн долларов, передает The Hollywood Reporter.

В результате фильм вышел на второе место среди голливудских лент за период пандемии и на четвертое — среди всех картин Marvel Studios.

По оценкам некоторых критиков, картина получилась жуткой и замысловатой.

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ФОТО: www.kinopoisk.ru
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